Парень получил пожизненное, однако еще может подать апелляцию на решение суда.

Лычаковский районный суд Львова приговорил к пожизненному заключению 22-летнего Нестора Литвинчука, обвиняемого в убийстве 19-летней студентки Дарьи Косенок более двух лет назад. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат отца убитой девушки Игорь Акер.

Он рассказал, что обвиняемый свою вину признал и делал вид, что чистосердечно раскаивается.

"В суде он признал, что готовился к тому заблаговременно, привез с собой нож. Из поисковой базы его телефона было видно, что он искал в интернете, как совершить убийство, какое за это предусмотренно наказание, как избежать ответственности. Все было предварительно спланировано, и он это подтвердил в судебном заседании", - отметил адвокат.

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По его словам, экспертиза установила, что парень был вменяем и в момент совершения преступления, и теперь.

"Подсудимый симулировал психические расстройства. К тому же впоследствии он пытался показать, что признает вину и даже переводил отцу убитой девушки какие-то деньги в качестве компенсации. В суде юноша вел себя цинично, он читал по бумажке, что признает вину и искренне раскаивается. Его "искреннее раскаяние" можно расценивать как попытку избежать высшей степени наказания", - считает Акер.

Согласно приговору, Литвинчук должен уплатить отцу убитой девушки 861 тыс. грн морального ущерба.

Приговор еще не вступил в законную силу, адвокат не исключает, что обвиняемый его обжалует.

Убийство студентки Дарьи Косенок во Львове: что известно

В марте 2021 года во Львове в съемной квартире обнаружили убитой 19-летнюю студентку из Днепропетровской области Дарью Косенок. Туда ее пригласил Нестор Литвинчук, с которым она ранее встречалась и разорвала отношения.

На теле погибшей девушки обнаружили многочисленные ножевые ранения.

Впоследствии Литвинчука задержали в Сходнице Львовской области, куда он успел сбежать и скрывался в одном из хостелов.

Сначала судебно-психиатрическая экспертиза признала парня невменяемым. По требованию родителей девушки ее провели повторно в Киеве. По результатам новой экспертизы установлено, что Литвинчук симулировал психическое расстройство. После этого дело передали в суд.

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