Педагога взял на поруки трудовой коллектив львовской школы.

Учительницу из Львова Людмилу Гребень, которую обвинили в смерти школьника во время экскурсии на водопад Каменка, освободили от уголовной ответственности.

Такое решение 16 мая принял Сколевский районный суд Львовской области.

В постановлении отмечается, что суд удовлетворил ходатайство трудового коллектива Львовской общеобразовательной школы I-III ступеней №82 о взятии учительницы на поруки сроком на один год.

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В течение этого периода она должна оправдать доверие трудового коллектива школы, не уклоняться от мер воспитательного характера и не нарушать общественный порядок.

В случае нарушения этих условий, ее привлекут к уголовной ответственности.

Гибель школьника на водопаде: что известно

Во Львовской области 2 июня 2021 года во время школьной экскурсии на водопад Каменка погиб 12-летний мальчик Артем Прадед-Янчак.

Шестиклассник поскользнулся на камнях и упал в водопад, зацепившись за корни дерева. Его пытались спасти учителя, местные жители и спасатели, однако это им не удалось.

Во время экскурсии детей сопровождала их классный руководитель, учительница музыки Людмила Гребень. После трагедии у нее случился сердечный приступ.

Учительницу обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ст. 137 ч. 2 УКУ). Санкция этой статьи предусматривает от трех до пяти лет заключения.

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