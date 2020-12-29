28 декабря стало известно о смерти заведующего хирургического отделения 2-й городской поликлиники Львова Тараса Шереметы.
Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская, предварительно признаки насильственной смерти не обнаружены. Об этом сообщает 032.ua.
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В пресс-службе Нацполиции Львовской области изданию Zaxid.net рассказали, что смерть врача была естественной. По неподтвержденной информации, у Тараса Шереметы оборвался тромб.
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