Во Львовском профессиональном колледже моделирования и ресторанного дела упал и сдетонировал огнетушитель, в результате чего пострадали четверо студенток. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Отмечается, что ситуация случилась сегодня во время воздушной тревоги, когда ученики находились в укрытии.
По данным мэрии, четырех 15-летних девушек, пострадавших в результате взрыва, госпитализировали в больницу святого Николая.
"Все пациентки - в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Вместе с ученицами в больнице есть работники колледжа", - проинформировали в горсовете.
В мэрии добавили, что работники заведения эвакуировали учеников из укрытия и перевели в другие, безопасные, помещения. На месте работают спасатели.
Педиатр больницы святого Николая Анастасия Данилко сообщила корреспонденту УНИАН, что девушек доставили с жалобами на тошноту, головокружение и потерю сознания.
"Им оказали необходимую помощь и в удовлетворительном состоянии с целью дальнейшего наблюдения госпитализировали в отделение", - рассказала врач.
Львовские врачи достали из сердца девушки осколок российской ракеты
Во Львове кардиохирурги спасли 22-летнюю местную жительницу, которая получила проникающее ранение сердца во время ракетного удара по городу 4 сентября.
Ей провели сложную операцию на работающем сердце. Обломок размером 1х1,5 см застрял на границе левого и правого желудочков, в толще сердечной мышцы. Операция длилась около 1,5 часа и прошла успешно. Жизни девушки ничего не угрожает и ее уже выписали домой.