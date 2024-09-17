Четырех учениц колледжа госпитализировали.

Во Львовском профессиональном колледже моделирования и ресторанного дела упал и сдетонировал огнетушитель, в результате чего пострадали четверо студенток. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Отмечается, что ситуация случилась сегодня во время воздушной тревоги, когда ученики находились в укрытии.

По данным мэрии, четырех 15-летних девушек, пострадавших в результате взрыва, госпитализировали в больницу святого Николая.

"Все пациентки - в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Вместе с ученицами в больнице есть работники колледжа", - проинформировали в горсовете.

В мэрии добавили, что работники заведения эвакуировали учеников из укрытия и перевели в другие, безопасные, помещения. На месте работают спасатели.

Педиатр больницы святого Николая Анастасия Данилко сообщила корреспонденту УНИАН, что девушек доставили с жалобами на тошноту, головокружение и потерю сознания.

"Им оказали необходимую помощь и в удовлетворительном состоянии с целью дальнейшего наблюдения госпитализировали в отделение", - рассказала врач.

Львовские врачи достали из сердца девушки осколок российской ракеты

Во Львове кардиохирурги спасли 22-летнюю местную жительницу, которая получила проникающее ранение сердца во время ракетного удара по городу 4 сентября.

Ей провели сложную операцию на работающем сердце. Обломок размером 1х1,5 см застрял на границе левого и правого желудочков, в толще сердечной мышцы. Операция длилась около 1,5 часа и прошла успешно. Жизни девушки ничего не угрожает и ее уже выписали домой.

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