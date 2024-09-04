В историческом центре города повреждены 26 домов, две школы и два медучреждения.

В результате утренней ракетно-дроновой атаки повреждения получили здания в историческом центре Львова. Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

По его словам, в результате удара пострадали два района города, это более 150 домов.

"Большая часть шести домов разрушена, то есть они не подлежат классическому восстановлению, где можно поменять окна. В одном из этих домов погибли шестеро львовян", - рассказал Москаленко.

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Он добавил, что одна из ракет попала в место неподалеку от городской Ратуши.

"Это центр города, это памятники архитектуры, исторический квартал. В этом квартале повреждены 26 домов, две школы и два медучреждения", - сказал чиновник.

По информации ГУ ГСЧС во Львовской области, работы по ликвидации последствий утреннего вражеского обстрела завершены. Спасены 12 человек.

"Пострадали 53 человека, семеро погибли, среди них, по уточненным данным, двое детей (7 и 14 лет)", - говорится в сообщении.

По данным мэра города Андрея Садового, после утреннего вражеского обстрела в больницы Первого медобъединения обратились 64 человека, среди них – восемь детей.

Он отметил, что 5 сентября во Львове объявлено Днем траура.

Ракетная атака на Львов 4 сентября

Утром 4 сентября Россия нанесла удар по Львову. Повреждены жилые дома в центре города, медицинские и образовательные учреждения.

В результате атаки погибли семь человек, в том числе дети. Среди погибших - мать и три дочери. Пострадали около 50. У большинства из них - взрывные осколочные ранения туловища, органов грудной клетки, конечностей и лица. Также ранения внутренних органов, травмы легких и сосудов.

Как известно, ансамбль исторического центра Львова находится под защитой ЮНЕСКО.

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