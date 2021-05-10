С 8 этажа жилого дома во Львове выпал ребенок. Полиция подозревает, что это могло быть убийство.
Об этом сообщает Варта1.
Читайте такжеВо Львове развесили ксенофобские листовки (фото)Ребенок в результате падения погиб. Правоохранители на месте происшествия задержали мать. В полиции говорят, что у женщины – психические расстройства. Кроме того, она злоупотребляет спиртным.
После падения ребенка женщина вышла в неизвестном направлении.
Правоохранители инкриминируют львовянке умышленное убийство. Согласно обновленной информации, следователи на месте происшествия подтвердили преступление, совершенное матерью.
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