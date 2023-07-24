Отмечается, что злоумышленники повредили могилу.

Останки советского разведчика Николая Кузнецова, которые находятся во Львове, пытались украсть. Попытка не увенчалась успехом

"Какое-то бестолковое хотело украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная", - сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте инцидента работают правоохранители.

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"Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. По деталям в ГУР", - отметил чиновник.

Также Садовый обнародовал фото могилы разведчика, на котором видно, что захоронение было повреждено.

Справка УНИАН. Николай Кузнецов - советский диверсант-разведчик и агент НКВД. Он погиб во время Второй мировой войны, а именно 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района Львовской области.

Его останки находятся возле Холма Славы во Львове. Вокруг могилы разведчика рзгорелся скандал, когда осенью 2021 года суд обязал Львовский горсовет отдать останки его родственникам в России, но мэр Львова Андрей Садовый отказался.

Атака России на Львов 6 июля - что известно

В ночь на 6 июля 2023 года армия РФ ударила по Львову, в результате чего обломки российской ракеты упали на жилой дом.

Позже во Львовской ОВА сообщили, что три ракеты попали по городу, из-за чего разрушена одна из подстанций и жилой дом. При этом погибли 10 человек, а еще 42 получили травмы, 16 из них госпитализировали.

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