Сейчас известно о 10 погибших в результате ракетного удара российских захватчиков.

Количество жертв ракетного удара российских оккупантов по Львову возросло.

Как сообщает Министерство внутренних дел, по состоянию на утро пятницы, 7 июля, из-под завалов жилого дома, поврежденного обломками российской ракеты, достали тела 9 жертв.

"Львов. Число погибших в результате российского ракетного обстрела возросло до 9 человек, 42 человека получили ранения (из них три ребенка). Спасательно-поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Обновлено в 7:54. Мэр Андрей Садовый сообщил, что спасатели обнаружили тело десятой жертвы - это женщина.

"Только что нашли 10 тело. Женщина. Сейчас спасатели освобождают погибшую от завалов. На этом спасательно-розыскная операция будет завершена", - сообщил он.

Удар по Львову 6 июля - что известно

Ночью 6 июля во Львове прогремели несколько громких взрывов. Затем стало известно, что обломки российской ракеты упали на жилой дом.

Во Львовской ОВА сообщили, что три ракеты попали по Львову. Разрушена одна из подстанций и жилой дом. В результате атаки ранены десятки человек, есть погибшие.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что сначала "Калибры" летели в направлении Киева, но потом резко обратили на Львов. Утром в Воздушных силах ВСУ заявили, что удалось уничтожить 7 из 10 ракет, которые запустили россияне.

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