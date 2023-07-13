Одно из закрытых укрытий находится неподалеку от места, куда недавно попала российская ракета, забравшая жизни десяти человек.

Во время масштабной воздушной тревоги в Украине в ночь на 13 июля жители Львова массово жаловались на закрытые укрытия. Люди ждали под дверями вместе с детьми, но некоторые из них так и не открыли.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Львівич". Примечательно, что одно из закрытых укрытий находится по адресу Стрыйская, 42 – неподалеку от места "прилета" вражеской ракеты во время последней атаки на город, в результате которой погибли люди.

"Стрыйская, 42, неподалеку от прошлого прилета. Подвалы в домах как не открывались, так и до сих пор не открываются. Ключ, что дали "под ответственность", не подходит, замок срезать некому, люди просто сидят в подъезде первого этажа", – публикует канал сообщения от одного из подписчиков.

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Примечательно, что этот случай далеко не единичный. В частности, люди сообщили о закрытом укрытии на проспекте Червоной Калины, 72-А.

"Пошли к охраннику, сказал, что еще на Львов ничего не летит, чтобы бежать в укрытие, и не имеет права открывать укрытие ночью. Ждали 7 человек", – отметил автор сообщения.

Люди все же смогли уговорить охранника открыть укрытие.

В то же время под укрытием на ул. Величковского, 50 ждали 16 человек, шестеро из которых – дети.

"Позвонили по номеру, написанному на двери, за ключом, нам сперва не отвечали, а потом сказали, что не собираются ночью ничего открывать, и что это все наши проблемы. Ждали 16 человек, шестеро из них – дети. Укрытие таки не открыли".

Около 1:20 ночи уже было известно о нескольких закрытых укрытиях:

"Далее перечень закрытых укрытий: проспект Червоной Калины, 72А, улица Днепровская, 13, Чигиринская, 29, Крупьярская, 12, Городоцкая, 11, Городоцкая, 4, Владимира Великого, 75, Нечуя-Левицкого, 13, Городоцкая, 229, Шевченко, 31Б, и я уверен – это не конец", – пишет "Львівич".

Уже после отбоя тревоги автор канала дополнил список закрытых укрытий, о которых сообщили подписчики. Примечательно, что речь идет о более двух десятках объектов.

"Итак, собрал перечень закрытых укрытий. Это дополнение к предыдущему. Владимира Великого, 37; Лычаковская, 84; Крупьярская, 12; Наливайка, 9; Городоцкая, 165; Валовая, 19; Природная, 5а; Кропивницкого, 3; Огиенко, 6; Техническая, 10; Федьковича, 38; Гринченко, 10; Зеленая, 46; Кульпарковская, 135; Ярославленко, 22 и 24; Франко, 93; Городоцкая, 45; Скрипника 2; Садовая, 9; Золотая, 18; Ноябрьская, 1; Антоновича, 22; Шота Руставели 8 и 10; Железнодорожная, 14; Вашингтона, 15; Грабянки 13; Славянская, 4. Как видим, их немало, К сожалению...", – говорится в сообщении.

Ситуация с укрытиями в Украине

После ночной атаки по Львову ракетами "Калибр" в начале июля правоохранители получили сообщения о по меньшей мере 10 закрытых укрытиях. Было открыто уголовное производство. Вследствие той атаки погибли 10 человек. Это была наибольшая атака на Львов с начала российского вторжения. После гибели людей мэр Львова Андрей Садовый запретил закрывать укрытия.

Ранее министр образования и науки Украины Оксен Лесной сообщил, что в трети школ и вузов до сих пор нет собственных укрытий. По его словам, в случае опасности в бомбоубежищах сегодня могут лишь 56% участников образовательного процесса.

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