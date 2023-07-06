В городе 150 абонентов до сих пор без света.

В результате российской ракетной атаки, которую враг совершил этой ночью, во Львове разрушена одна из подстанции. Об этом на брифинге сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, все три ракеты "Калибр", которые не удалось сбить ПВО, попали по Львову. В частности, под прямой удар вражеской ракеты попал жилой дом.

Сейчас известно о четырех погибших и более 30 раненых, 13 из которых госпитализированы. Разбор завалов продолжается, под ними еще могут быть люди.

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Козицкий добавил, что повреждено более 30 домов (примерно 250 квартир), около 50 авто, 10 общежитий, два вуза, дом ребенка, санаторная школа.

"Десятки тысяч выбитых окон и дверей. Таких повреждений у нас еще не было. Разрушена также одна из подстанций", - рассказал он.

По словам главы ОВА, из-за этого без света до сих пор находятся около 150 абонентов.

Также в результате ночной атаки зафиксированы разрушения и в нескольких общинах области - из-за падения обломков ракет повреждены частные дома и админздания.

Удар по Леву 6 июля-что известно

Как сообщал УНИАН, этой ночью Россия совершили очередную атаку на Украину. Украинская противовоздушная оборона сбила 7 из 10 выпущенных врагом ракет.

По данным Воздушных сил ВСУ, ракеты сначала летели на Киев, но затем изменили маршрут и направились на Запад.

Отдельно, взрывы прогремели во Львове. Одна из ракет попала в жилой дом. Предварительно известно о четырех погибших и более 30 раненых, спасатели ищут под завалами людей. Повреждены десятки домов и автомобилей.

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