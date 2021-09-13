Мужчина во время развлечений упал и умер.

В Тернопольской области во время танцев на свадьбе умер 51-летний мужчина.

Как сообщил УНИАН генеральный директор Центра экстренной медпомощи Тернопольской области Михаил Джус, инцидент произошел вчера, 12 сентября, около 23:00 в с. Подзамочек Бучацкого района, куда выезжала районная бригада "скорой".

По данным медиков, 51-летний мужчина танцевал на свадьбе, ему внезапно стало плохо, он упал. Гости не обнаружили у него признаков жизни и сразу вызвали "скорую".

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Автор: Григорий Бондарь