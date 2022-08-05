Женщина забрала игрушки, которые неравнодушные люди приносили в знак памяти о погибших детях, чьи жизни унесла ракетная атака оккупантов.

В Виннице женщина похитила игрушки, которые местные приносили к месту трагедии, произошедшей 14 июля, когда рашисты ударили по мирному населению ракетами. Неизвестная не только собирала игрушки в огромную сумку, но и назвала погибших детей "байстрюками".

Инцидент попал на видео, его опубликовало издание "Вінниця.info".

На нем можно увидеть, как женщина собирает игрушки в большую сумку. Она ведет себя довольно агрессивно. Когда прохожие начали спрашивать, почему женщина забирает игрушки, которые люди приносят в знак памяти о погибших детях, чьи жизни унесла ракетная атака оккупантов, она заявила:

"Кому? Байстрюкам, цыганам и татарам?".

Женщина продолжила собирать игрушки даже после замечания прохожих. Она так и не смогла адекватно объяснить, зачем она это делает. Вместо этого женщина набила торбу игрушками и быстро пошла прочь.

Пользователи сети возмущены поступком неизвестной. Они говорят, что женщина не только поиздевалась над памятью о погибших детках, но еще и показала, насколько она циничный человек.

Трагедия в Виннице: что известно о вражеском ракетном ударе

Как сообщал УНИАН, 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

15 июля в городе объявлен траур по погибшим. Жертв-23, среди которых 3 детей. 11-до сих пор остаются в розыске пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что жертвой ракетной атаки РФ в Виннице стала 4-летняя девочка Лиза, ее мама в тяжелом состоянии в реанимации. Как сообщила бабушка маленькой Лизы, ее мать, которая в тяжелом состоянии находится в реанимации, не знает о смерти дочери.

15 июля стало известно о смерти мамы с маленьким сыном в результате удара России по центру Винницы. 17 июля маленькую Лизу, которую РФ убила ракетами, похоронили. С ребенком прощались под музыку скрипок.