Пожилой житель города стрелял прямо из окна своей квартиры.

В Виннице мужчина стрелял по людям из охотничьего ружья. 66-летний житель города начал стрелять прямо из окна своей квартиры.

66-летнего злоумышленника задержали, сообщает Национальная полиция Винницкой области.

"3 мая около 22 часов в полицию поступило сообщение о стрельбе в Виннице на улице Брацлавской. По указанному адресу выехали все профильные службы полиции и бойцы спецподразделения КОРД. Оперативники сразу установили квартиру, из которой стреляли, и идентифицировали ее владельца", - говорится в сообщении.

Для задержания мужчины проводили полицейскую операцию "Гром". Злоумышленник закрылся в своей квартире и отказывался идти на контакт с правоохранителями. Полиции пришлось проводить переговоры, в результате которых мужчина все же согласился открыть дверь. На момент совершения преступления, по предварительным данным, 66-летний злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские изъяли оружие и задержали мужчину. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе обнаружили и выдворили из Украины "авторитета", имеющего связи с криминалитетом РФ.

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