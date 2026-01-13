Нельзя просто закопать: как правильно захоронить урну с прахом после кремации, - эксперт

Захоронение урны с прахом может осуществляться несколькими способами, в зависимости от пожеланий родственников и правил конкретного кладбища, говорит Лазуренко.

После кремации прах помещают в урну, которую родственники могут забрать домой или оставить в крематории на хранение. Президент Ассоциации "Похоронного дела в Украине" Марина Лазуренко рассказала УНИАН, в течение какого времени можно хранить прах и где запрещено его развеивать.

Что делают с прахом после кремации?

По словам специалиста, после кремации прах помещают в урну, предназначенную для хранения или транспортировки останков. Крематорий передает эту урну родственникам или другому уполномоченному лицу, одновременно предоставляя официальную справку о проведенной кремации. Если родственники или ответственное лицо не могут забрать урну сразу, крематорий обеспечивает ее временное хранение - урна с прахом может находиться на хранении в крематории в течение года.

Можно ли забрать прах домой после кремации?

"Да, можно. Закон Украины "О погребении и похоронном деле" не запрещает длительное хранение дома. Впрочем, этот вопрос не регулируется законодательством, а потому находится в "серой зоне", - говорит Лазуренко.

Как правильно захоронить урну с прахом и могут ли родные сами ее закапывать?

Захоронение урны с прахом может осуществляться несколькими способами, в зависимости от пожеланий родственников и правил конкретного кладбища, говорит Лазуренко. Один из вариантов - это индивидуальное захоронение в землю на отдельном участке, выделенном для урн. Альтернативно возможно подзахоронение урны в существующую семейную могилу, где она располагается рядом с другими членами семьи. Если урну с прахом планируется хоронить в землю, рекомендуемая глубина захоронения составляет примерно 0,5-1 метр.

Еще одним способом хранения праха является колумбарий - специальная ниша или шкаф для урн, который часто расположен на территории кладбища или крематория.

Стоит отметить, что законодательно захоронение урны в открытом грунте или любое размещение без надлежащего разрешения запрещено. То есть прежде чем осуществлять любую процедуру захоронения, родственникам необходимо получить соответствующее разрешение от администрации.

На какой день хоронят урну с прахом и как долго можно ее хранить не закопанной?

"Четких сроков нет. Закон не устанавливает максимальный срок хранения урны до захоронения", - отвечает специалист.

Что касается того, как долго урну можно хранить, то по юридическим правилам - бессрочно, в то же время есть нормы морали, отмечает Лазуренко.

"Это скорее этический вопрос. Юридически - нет запрета на хранение праха", - говорит она.

Где нельзя развеивать прах?

"В Украине развеивание праха официально не урегулировано. Можно руководствоваться только санитарными нормами и общественным порядком", - объясняет специалист.

В соответствии с этими требованиями, запрещено развеивать прах:

в городах и населенных пунктах;

в парках, скверах;

на частных участках без разрешения;

в водоемах общего пользования;

в заповедниках.

Можно ли самому закопать урну с прахом за пределами кладбища?

Самостоятельно закапывать урну с прахом за пределами официально определенных мест захоронения запрещено. Такие действия считаются незаконным захоронением и противоречат требованиям санитарного законодательства, говорит эксперт. В случае нарушения действующих норм лицо может быть привлечено к административной ответственности.

справка Марина Лазуренко президент Ассоциации "Похоронного дела в Украине" Марина Лазуренко - президент Ассоциации "Похоронного дела в Украине". Она также входит в рабочие группы Комитетов Верховной Рады Украины, занимающиеся вопросами похоронного дела, и активно работает над разработкой нормативных актов для отрасли.

