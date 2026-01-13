Нельзя просто закопать: как правильно захоронить урну с прахом после кремации, - эксперт

После кремации прах помещают в урну, которую родственники могут забрать домой или оставить в крематории на хранение. Президент Ассоциации "Похоронного дела в Украине" Марина Лазуренко рассказала УНИАН, в течение какого времени можно хранить прах и где запрещено его развеивать.
Что делают с прахом после кремации?
По словам специалиста, после кремации прах помещают в урну, предназначенную для хранения или транспортировки останков. Крематорий передает эту урну родственникам или другому уполномоченному лицу, одновременно предоставляя официальную справку о проведенной кремации. Если родственники или ответственное лицо не могут забрать урну сразу, крематорий обеспечивает ее временное хранение - урна с прахом может находиться на хранении в крематории в течение года.
Можно ли забрать прах домой после кремации?
"Да, можно. Закон Украины "О погребении и похоронном деле" не запрещает длительное хранение дома. Впрочем, этот вопрос не регулируется законодательством, а потому находится в "серой зоне", - говорит Лазуренко.
Как правильно захоронить урну с прахом и могут ли родные сами ее закапывать?
Захоронение урны с прахом может осуществляться несколькими способами, в зависимости от пожеланий родственников и правил конкретного кладбища, говорит Лазуренко. Один из вариантов - это индивидуальное захоронение в землю на отдельном участке, выделенном для урн. Альтернативно возможно подзахоронение урны в существующую семейную могилу, где она располагается рядом с другими членами семьи. Если урну с прахом планируется хоронить в землю, рекомендуемая глубина захоронения составляет примерно 0,5-1 метр.
Еще одним способом хранения праха является колумбарий - специальная ниша или шкаф для урн, который часто расположен на территории кладбища или крематория.
Стоит отметить, что законодательно захоронение урны в открытом грунте или любое размещение без надлежащего разрешения запрещено. То есть прежде чем осуществлять любую процедуру захоронения, родственникам необходимо получить соответствующее разрешение от администрации.
На какой день хоронят урну с прахом и как долго можно ее хранить не закопанной?
"Четких сроков нет. Закон не устанавливает максимальный срок хранения урны до захоронения", - отвечает специалист.
Что касается того, как долго урну можно хранить, то по юридическим правилам - бессрочно, в то же время есть нормы морали, отмечает Лазуренко.
"Это скорее этический вопрос. Юридически - нет запрета на хранение праха", - говорит она.
Где нельзя развеивать прах?
"В Украине развеивание праха официально не урегулировано. Можно руководствоваться только санитарными нормами и общественным порядком", - объясняет специалист.
В соответствии с этими требованиями, запрещено развеивать прах:
- в городах и населенных пунктах;
- в парках, скверах;
- на частных участках без разрешения;
- в водоемах общего пользования;
- в заповедниках.
Можно ли самому закопать урну с прахом за пределами кладбища?
Самостоятельно закапывать урну с прахом за пределами официально определенных мест захоронения запрещено. Такие действия считаются незаконным захоронением и противоречат требованиям санитарного законодательства, говорит эксперт. В случае нарушения действующих норм лицо может быть привлечено к административной ответственности.
Марина Лазуренко - президент Ассоциации "Похоронного дела в Украине".
Она также входит в рабочие группы Комитетов Верховной Рады Украины, занимающиеся вопросами похоронного дела, и активно работает над разработкой нормативных актов для отрасли.