Новая ракета от Великобритании: эксперт сказал, долетит ли Nightfall до Москвы

Кроме Москвы, в России еще есть много целей на расстоянии до 500 км, подчеркнул Денис Попович.

Не стоит рассчитывать, что новая баллистическая ракета для уничтожения российских телесных целей, которую пообещала создать для Украины Великобритания, поступит в Вооруженные силы Украины уже в этом году.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный обозреватель Денис Попович, комментируя инициативу партнеров в рамках проекта Nightfall разработать для Украины баллистическую ракету наземного базирования с дальностью полета более 500 километров.

"Прогнозировать, когда эта ракета будет на вооружении ВСУ, очень трудно, потому что мы сейчас не знаем, в каком состоянии находится ее разработка. Не стоит рассчитывать на то, что в этом году ракета будет массово появляться на территории Украины, в распоряжении ВСУ", - сказал он.

Видео дня

При этом он подчеркнул, что разработка ракеты требует длительной работы и проведения испытаний. Также нужно отвести определенное время на исправление возможных осложнений. По его словам, разработка может длиться месяцами.

Эксперт подчеркнул, что заявленная ракета сможет поражать любые цели на территории России в предусмотренных ее пределах дальности:

"Все, что будет находиться в радиусе 500 км, может быть поражено такой ракетой. Сможет ли она поразить объекты в Москве? По крайней мере, окрестности Москвы могут быть поражены".

Эксперт сказал, что радиус полета ракеты будет зависеть от того, где будет расположена пусковая установка. Но если считать расстояние по картам, то прямое расстояние между Украиной и Москвой составляет именно 500 км. Но, по его словам, в России есть много целей, которые находятся в радиусе действия этой ракеты, за пределами Москвы. В частности, это военные предприятия, завод по переработке нефти.

Разработка ракеты Nightfall в Великобритании

Как сообщал УНИАН, Великобритания заявила о намерении создать для Украины новую мощную баллистическую ракету для уничтожения российских целей глубоко в тылу врага.

По данным издания The Sun, речь идет о ракетах Nightfall, которые, как отмечается, способны будут нести 200-килограммовые боеголовки и будут иметь дальность полета 310 миль, или почти 500 км.

Британия ищет фирмы для проектирования, разработки и поставки первых трех ракет для испытательных запусков по контракту на 9 миллионов фунтов стерлингов.

Намерение изготовить ракеты для Украины подтвердил министр обороны Джон Гилли, который находился в Киеве, когда Россия осуществила воздушную ракетно-дроновую атаку.

Вас также могут заинтересовать новости: