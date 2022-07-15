Ирина, мама 4-летней Лизы, не помнит о трагедии и все время спрашивает у врачей, где ее дочь, но они пока не говорят ей правду.

Винничанка Ирина Дмитриева, которая в тяжелом состоянии находится в реанимации, не знает о смерти дочери Елизаветы, которая погибла во время ракетного удара по Виннице.

Об этом рассказала мать Ирины Лариса в интервью "Супильному".

Как рассказала мать Ирины, она сейчас в тяжелом состоянии, ее прооперировали. Лариса уточнила, что у ее дочери ноги, руки целы, поэтому то, что пишут, что ей оторвало ногу не соответствует действительности. Она сказала, что у Ирины очень тяжелая травма брюшной полости: печень, легкие, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

А вот о гибели маленькой дочки женщина не знает.

"Она говорила с главным врачом. У нее только один вопрос: "Где моя Лиза?" Главный врач говорит, что она в больнице в областной. Не говорит... Ей нельзя говорить. Потому что она не выдержит", - отметила женщина.

Мама Ирины предположила, что она, видимо, забыла, что ее Лиза погибла. Лариса рассказала, что после ракетных ударов ей удалось по телефону поговорить с дочерью и тогда она сказала, что маленькой Лизы больше нет. "Мама, Лизы нет больше. Попал снаряд, ее разорвало на части. Ее нет", - передала разговор с дочерью Лариса.

"Она, должно быть, забыла. У нее, должно быть, шок, потому что она же мне сказала, что Лизы больше нет. У нее что-то с памятью случилось. Но он (врач — ред.) запретил. Сказал: она не выдержит, сразу двоих похороните, если расскажете, что ребенок умер", - отметила женщина.

По словам Ларисы, Ирина еще долго будет в больнице, поэтому родные похоронят девочку, не дожидаясь, пока маму выпишут из больницы.

Напомним, в результате российской атаки в Виннице погибли еще два мальчика - семи и восьми лет. Один из них проходил обследование в медцентре, погиб вместе с мамой. Другой - ждал дядю в припаркованном авто и попал в огненную ловушку.

Как сообщал УНИАН, 14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

По данным начальника Винницкой ОВА Сергея Борзова, по состоянию на 12:00 15 июля в больницы обратилось 197 пострадавших: 110 получили помощь амбулаторно, 80 остаются на стационарном лечении.

Погибли 23 человека, среди которых 3 детей. 11 человек числятся пропавшими без вести.

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