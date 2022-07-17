4-летний ребенок погиб в результате вражеской атаки, малышка шла вместе с мамой на занятия к логопеду.

В Виннице похоронили маленькую Лизу - 4-летнюю девочку, которую РФ убила ракетами. 14 июля ребенок и его мать попали под обстрел, страна-агрессор ударила по людям "Калибрами". Сегодня, 17 июля, маленькую Лизу похоронили, во время прощания играли скрипачи, а в гроб к ребенку положили игрушки.

Об этом сообщает "Суспильне".

Попрощаться с маленькой Лизой пришли ее родственники, знакомые и просто жители Винницы, которые до сих пор не могут оправиться после трагедии и сочувствуют семье девочки. Мать ребенка не смогла попрощаться с дочерью, ведь сейчас она находится в одной из больниц города. У женщины серьезная травма брюшной полости, она борется за жизнь.

Церемония прощания с ребенком, которого ракетой убила РФ, состоялась у Спасо-Преображенского кафедрального собора. У девочки был синдром Дауна, а в шесть месяцев ей делали серьезную операцию на сердце, о чем "Суспильному" рассказала ее бабушка. 14 июля, когда оккупанты ударили по Виннице "Калибрами", ребенок погиб мгновенно.

"Они ее очень любили. Я вспоминаю, как бабушка рассказывала, как она просыпается с утра пораньше, чтобы маму не будить, то к бабушке подходит, открывает ей глаза и говорит: "Не спишь". А бабушка делала вид, что спит, чтобы, возможно, и она еще поспала, но она рано просыпалась. У них есть собака мопс, не помню, как зовут, то ей тоже будет тяжело, потому что Лиза на ней и спала, и лежала. Всем тяжело, семье - труднее всего", - рассказала журналистам коллега бабушки Гелена Сидоренко.

Еще одна женщина, которая знает семьи маленькой Лизы, рассказала, что мать ребенка сейчас в тяжелом, но стабильном состоянии. Женщина уже пришла в себя, хотя еще плохо понимает, что произошло. Ей даже не сказали о погребении Лизы.

"Она не знает очень многих обстоятельств, и даже о сегодняшнем событии мы тоже ее еще не информировали. И надеемся просто на ее выздоровление, на те силы, которые необходимы ей, и тем людям, которые пострадали от трагедии. Ведь, кроме истории Ирины и Лизоньки, есть еще истории, когда родители и дети пострадали", — рассказала "Суспильному" Елена Верлан-Кульшенко.

Маленькую Лизу похоронили на городском кладбище на Сабарове. Во время церемонии прощания с ребенком играли скрипачи. Они исполнили "Красную калину" - девочка очень любила слушать игру скрипки. В гроб ребенку возложили цветы и игрушки. Маленькому ангелочку надели веночек с белыми цветами.

Ракетный удар по Виннице: что известно об очередном военном преступлении России

14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

15 июля в городе объявлен траур по погибшим. Жертв - 23, среди которых 3 детей. 11 - до сих пор остаются в розыске, как пропавшие без вести.

Ранее сообщалось, что жертвой ракетной атаки РФ в Виннице стала 4-летняя девочка Лиза, ее мама в тяжелом состоянии в реанимации. Как сообщила бабушка маленькой Лизы, ее мать, которая в тяжелом состоянии находится в реанимации, не знает о смерти дочери.

15 июля стало известно о смерти мамы с маленьким сыном в результате удара России по центру Винницы.