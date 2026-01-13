Ряд поездов 'Укрзализныци' задерживается из-за ударов РФ и непогоды

Ряд поездов "Укрзализныци" задерживается из-за российских ударов и тяжелых погодных условий. Больше всего опаздывает рейс №749/759 Киев – Вена – 3 часа.
По информации пресс-службы железнодорожного монополиста, отклонения от графика поездов в среднем составляют час.
При этом отмечается, что по обороту на отправку задержатся:
- 178 Ивано-Франковск-Киев +2.30;
- 771 Киев-Хмельницкий +3 часа;
- 6 Ясиня-Запорожье +1 час.
"Начинаем очередной насыщенный день. По плану: организация комфортных условий ожидания на пересадочной станции Холм, а также улучшение информирования пассажиров на станциях, где не работают онлайн-табло", - рассказали в УЗ.
Перевозчик предупредил, что из-за погодных условий и изменений в маршрутах время опоздания может меняться.
Как всегда, узнать о задержке поезда можно на официальном сайте.
Атака России на Украину в ночь на 13 января - главные новости
В ночь на 13 января российские оккупационные войска снова нанесли удар по городам Украины. Так, начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил о попадании в Харькове. Под удар попал терминал "Новой почты". В результате удара погибли четыре человека.
Кроме того, Россия атаковала Одессу. Начальник Одесской МВА Сергей Лысак рассказал, что в результате двух волн вражеских атак в центральной части города повреждены жилые дома и объекты социальной сферы: больница, детский сад и школа. Сейчас развернуты оперативные штабы, на месте работают коммунальные службы. Также пострадали 6 гражданских.
Также почти всю ночь россияне били по столице и Киевской области. В результате энергетики применили аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации.