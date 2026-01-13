Если режим в Тегеране уже не может выжить без насилия, то с ним фактически покончено, считает канцлер Германии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что можно найти мирный способ прекращения конфликта в Иране. В то же время насилие против протестующих является свидетельством конца режима аятолл, заявил Мерц во время визита в Индию, сообщает Politico.

В частности, немецкий канцлер заявил, что духовная власть Ирана разрушена, утверждая, что режим в Тегеране уже не сможет выжить без насилия.

"Если режим может оставаться у власти только благодаря насилию, то с ним фактически покончено. Я предполагаю, что мы наблюдаем последние дни и недели этого режима", - подчеркнул Мерц.

Видео дня

В то же время он выражает надежду, что существует способ прекратить конфликт в Иране мирным путем. "Режим мулл должен это также признать", - добавил Мерц.

Протесты в Иране

Как сообщал УНИАН, в Иране уже более двух недель продолжаются протесты. Миллионы людей по всей стране требуют отставки действующего правительства. Сообщается, что во время беспорядков гибнут люди. Количество убитых по данным Human Rights Activists News Agency может достигать более 1,1 тыс. человек. Также не менее 10 675 человек были арестованы, в том числе 169 детей.

Президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных военных вариантов действий в Иране на фоне усиления протестов в стране.

Вас також можуть зацікавити новини: