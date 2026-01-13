Протесты в Иране и угрозы Трампа разогнали цены на нефть

Аналитики не верят, что Трамп решится на введение пошлин против Ирана.

Цены на нефть утром 13 января растут. Обеспокоенность по поводу перебоев в поставках нефти из Ирана перевесила перспективы возобновления нефтяного экспорта из Венесуэлы, сообщает Reuters.

По данным портала Investing, по состоянию на 10:29 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 35 центов - до 64,22 доллара за баррель, колеблясь вблизи двухмесячного максимума. Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 50 центов - до 59,82 доллара за баррель.

"Повышение цен происходит на фоне усиления протестов в Иране, что увеличивает вероятность определенной формы вмешательства со стороны США", - заявили аналитики ING, специализирующиеся на сырьевых товарах.

Издание объясняет, что Иран - одна из крупнейших нефтедобывающих стран-членов Организации стран-экспортеров нефти - сталкивается с крупнейшими за последние годы антиправительственными демонстрациями. Аналитики дают понять, что беспорядки в Иране толкают вверх цены на нефть.

"Беспорядки в Иране добавили около 3-4 долларов за баррель к премии за геополитический риск в ценах на нефть", - говорится в сообщении аналитиков банка Barclays.

К тому же президент США Дональд Трамп уже предупредил о военных действиях в отношении Тегерана в случае массовой гибели протестующих из-за действий иранских властей. Как сообщил Reuters американский чиновник, во вторник американский лидер должен встретиться с высокопоставленными советниками, чтобы обсудить варианты действий в отношении Ирана.

Еще до обсуждения возможного военного вмешательства Трамп сообщил, что любая страна, которая ведет бизнес с Ираном, будет обложена пошлиной в размере 25%. Reuters обращает внимание, что Тегеран экспортирует большую часть своей нефти в Китай. Поэтому аналитики не уверены, что Трамп ударит новыми пошлинами по Поднебесной.

"Поскольку США и Китай достигли торгового перемирия, мы сомневаемся, что США захотят снова раскачивать лодку дополнительными пошлинами на Китай", - заявили аналитики ING.

С другой стороны, увеличение поставок нефти из Венесуэлы потенциально может сдержать цены на нефть от дальнейшего роста и развернуть их вниз.

После устранения Николаса Мадуро на прошлой неделе Трамп заявил, что правительство в Каракасе намерено передать США до 50 миллионов баррелей нефти, которая находится под санкциями.

Другим фактором давления на нефтяные цены стало то, что администрация Трампа возобновила свои атаки на Федеральный резерв США, усилив обеспокоенность рынков по поводу зависимости центрального банка и усилив неопределенность в отношении будущих экономических условий и спроса на "черное золото".

Цены на нефть и события в Иране - последние новости

Цены на нефть утром 9 января росли, поскольку участники рынка взвешивали угрозу президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану.

В Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты. Правозащитная группа HRANA сообщила, что в Иране могли погибнуть не менее 500 человек.

Близкий к американскому президенту сенатор Линдси Грэм заявил о возможном вмешательстве США в протесты в Иране на стороне протестующих.

