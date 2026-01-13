Синоптик Диденко рассказала, где ближайшей ночью ударят 20-градусные морозы

Ослабления морозов пока не ожидается.

В среду, 14 января, в Украине сохранится морозная погода с температурой воздуха ночью -10...-15 градусов, на севере -15...-20 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В течение дня, по ее данным, ожидается -9...-14, на западе -7...-12, а на юге -2...-6 градусов.

На дорогах гололедица. Небольшой снег может пройти в центральных, западных и южных областях, однако в целом будет преобладать погода без существенных осадков.

Видео дня

В Киеве ближайшей ночью -13...-15, завтра днем ожидается около -10 градусов.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

В Украине в ближайшие дни не ожидается ни потепления, ни значительных снегопадов.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии Погода УНИАН сообщила, что 13-15 января в большинстве областей сохранится настоящая зимняя погода с морозными ночами и умеренным морозом днем. Ночью температура составит -13°...-20°, днем -7°...-15°. На юге, юго-востоке и в Закарпатье будет несколько теплее - местами до +2°.

Стабильного потепления не прогнозируют и 16-17 января.

Небольшой снег возможен 15-16 января в отдельных регионах, в целом неделя пройдет преимущественно без осадков.

