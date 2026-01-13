Синоптик Диденко рассказала, где ближайшей ночью ударят 20-градусные морозы

В среду, 14 января, в Украине сохранится морозная погода с температурой воздуха ночью -10...-15 градусов, на севере -15...-20 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В течение дня, по ее данным, ожидается -9...-14, на западе -7...-12, а на юге -2...-6 градусов.
На дорогах гололедица. Небольшой снег может пройти в центральных, западных и южных областях, однако в целом будет преобладать погода без существенных осадков.
В Киеве ближайшей ночью -13...-15, завтра днем ожидается около -10 градусов.
Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни
В Украине в ближайшие дни не ожидается ни потепления, ни значительных снегопадов.
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии Погода УНИАН сообщила, что 13-15 января в большинстве областей сохранится настоящая зимняя погода с морозными ночами и умеренным морозом днем. Ночью температура составит -13°...-20°, днем -7°...-15°. На юге, юго-востоке и в Закарпатье будет несколько теплее - местами до +2°.
Стабильного потепления не прогнозируют и 16-17 января.
Небольшой снег возможен 15-16 января в отдельных регионах, в целом неделя пройдет преимущественно без осадков.