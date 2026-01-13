Запреты в Дубае, которые кажутся странными: вы бы никогда не подумали об этом

В ОАЭ нельзя фотографировать все без разбора.

Объединенные Арабские Эмираты – государство, в котором наряду со светским законодательством существуют нормы, сформированные под влиянием ислама. В частности, местное население придерживается правил, основанных на священных текстах мусульман - Коране и Сунне. Эти правила в том числе предполагают уважение к религиозным лидерам, исламу в общем и соблюдение скромности, сдержанности и уважительного отношения друг к другу в общественных местах.

Крупнейшим городом ОАЭ является Дубай, его можно назвать туристической жемчужиной, поскольку там находится самое высокое здание в мире – небоскреб Бурдж-Халифа. Если вы хотите увидеть это современное чудо света, то нужно знать, что запрещается делать в Дубае, как правильно вести себя и одеваться, и что вообще нельзя брать с собой. Некоторые правила могут показаться странными, но, если их нарушить, можно получить предупреждение или штраф. В исключительных случаях – если правонарушение было тяжелым, человека могут депортировать.

Что нельзя брать с собой в Дубай

Консульство Украины в городе Дубай назвало перечень предметов, которые нельзя ввозить в страну. В списке, кроме наркотических веществ, оружия, поддельных денег, также есть:

Хищные птицы.

Слоновая кость и изделия из нее.

Материалы со сценами 18+ или содержащие насилие, факты, оскорбляющие ислам, или те, в которых есть критика в адрес властей ОАЭ.

Книги, фотографии, картины, печатные публикации, скульптуры, журналы, которые противоречат нормам ислама и оскорбляют мусульман.

Копии денежных средств.

Медпрепараты, в составе которых есть психотропные вещества, без соответствующего разрешения/рецепта.

Прочитав этот перечень можно понять, что законы в Дубае для туристов весьма строгие, в частности, в плане проявления себя на публике.

Что нельзя женщинам в ОАЭ и мужчинам

Ни женщинам, ни мужчинам-туристам в Дубае не нужно носить традиционную для мусульман одежду, однако желательно одеваться так, чтобы большая часть тела была прикрыта.

Вот что запрещено женщинам в ОАЭ:

Не стоит носить мини-юбки, платья, которые просвечиваются, одежду с глубоким декольте.

Нельзя одевать одежду с надписями, которые имеют антимусульманский или вызывающий характер.

Религиозные законы ОАЭ для женщин-туристок предусматривают правила скромности – топлесс на пляже находиться нельзя и носить купальник разрешено только в зоне аквапарка или пляжа, а также в бассейнах отелей.

На официальной платформе правительства ОАЭ подчеркивается, что в общественных местах категорически запрещена любая форма обнажения.

При посещении мечети женщин просят уважать традиции мусульман и покрыть голову, например, надеть платок.

Можно ли ходить в шортах в Дубае

Строгого запрета на ношение шорт в ОАЭ нет. Однако в общем местное население очень консервативно, носит традиционные наряды, которые прикрывают большую часть тела, поэтому от туристов ожидают сдержанности в одежде.

В туристических зонах можно ходить в шортах и футболках, а при походе в культурные места, в мечети и правительственные сооружения лучше отдавать предпочтение длинным штанам.

В правительстве страны подчеркнули, что туристам – и мужчинам, и женщинам может быть комфортно в свободной одежде, которая закрывает ноги, руки и плечи.

Что категорически нельзя делать в Дубае – так это устраивать шумные беспорядки, браниться, любым способом проявлять неуважение к ОАЭ, ее лидерам или исламу. По сведениям правительства, за такие нарушения возможны юридические проблемы и депортация.

Кроме того, в этой стране на публике желательно только минимально проявлять чувства, то есть, за руки держаться можно, но лучше отказаться от объятий или поцелуев.

Что запрещается делать в Дубае туристам

Туристы часто фотографируют все без разбора, а в ОАЭ так делать нельзя, поскольку есть несколько запретов насчет фотографий.

Нельзя снимать некоторые правительственные здания. Кроме того, на фото не должны попасть военные объекты. Также под запретом съемка людей без их разрешения.

Некоторые туристы пытаются выяснить, почему в Дубае нельзя снимать дождь, но на самом деле – это миф. Запрета на съемку осадков нет, однако в ОАЭ нельзя вести наблюдение за самолетами – фотографировать их.

Есть еще одно распространенное заблуждение насчет отдыха в Дубае – что там якобы нельзя купаться ночью.

На самом деле Муниципалитет Дубая расширяет количество пляжей, на которых можно отдыхать круглосуточно – зоны для отдыха оборудуют освещением, там есть спасатели. И местные власти рекомендуют туристам заходить в воду ночью только в районе таких безопасных пляжных зон.

