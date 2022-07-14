Они могут огибать рельефы местности, а также избегать известные врагу средства противовоздушной обороны.

Российские оккупанты выпустили по Виннице четыре ракеты "Калибр" 3М-14Е, вес каждой – 1770 кг.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского совета.

Отмечается, что они могут огибать рельефы местности, а также избегать известные врагу средства противовоздушной обороны. Всего по Виннице выпустили четыре ракеты, две из них сбила противовоздушная оборона ВСУ.

"После удаления и проведения первичной идентификации элементов боеприпасов было предварительно установлено, что ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировка 3М-14 э. Вес начальная ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м 20 см, боевая часть – 450 кг", – пояснил начальник части пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины, полковник Сергей Гайдиш.

Как сообщал УНИАН, утром 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Всего повреждено более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

По последним данным, погибли 22 человека (из них трое детей), а около 115 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них госпитализировано 52 (34 - в тяжелом состоянии) включительно с тремя детьми. Пропавшими без вести считаются 39 человек.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

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