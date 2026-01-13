РФ ударила по пригороду Харькова, убиты четыре человека и разрушен терминал 'Новой почты'

Известно о шести раненых, некоторые из них пострадали на месте удара по терминалу "Новой почты".

Российские захватчики нанесли удары по пригороду Харькова. В результате атаки убиты четыре человека и разрушен терминал "Новой почты", сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Российская атака произошла около полуночи. Сообщалось о серии взрывов и о возгорании.

"Количество погибших в результате вражеского удара по пригороду Харькова достигло 4 человек", – отметил Синегубов.

Также 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

Харьковская областная прокуратура обнародовала в Youtube видео последствий обстрела терминала "Новой почты" в пригороде. На видео можно увидеть спасателей, которые работают на завалах и находят пострадавших от вражеского обстрела.

По данным следствия, в ночь на 13 января 2026 года оккупационные российские силы осуществили массированную комбинированную атаку на территорию почтового терминала в Харьковском районе.

"Сначала был нанесен удар двумя ракетами, после чего - четырьмя ударными беспилотными летательными аппаратами. Предварительно установлено, что во время атаки были применены ракеты типа "Искандер-М" и БПЛА типа "Герань-2", - отметили в прокуратуре.

Кроме того, задокументировано повреждение двух АЗС.

Отдельно городской голова Игорь Терехов сообщил, что около 2:00 ночи зафиксировано попадание "Шахеда" в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова. На месте возник пожар.

Как сообщал УНИАН, 2 января российские оккупанты нанесли удар по центральной части города. В результате удара есть значительные разрушения в жилом многоэтажном доме. Из-под завалов деблокированы тела двух человек: 22-летней женщины и 3-летнего мальчика.

