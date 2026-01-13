Евро приблизился к 51 гривне: валюта дорожает в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,00 грн, а евро – 50,15 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 13 января, подорожал на 15 копеек и составляет 43,53 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,00 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 17 копеек на предыдущем уровне и составляет 50,87 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,15 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,40 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,95 грн/евро, а курс продажи - 50,72 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 13 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,26 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 18 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован сегодня, 12 января, - 43,08 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,53 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 36 копеек. Таким образом, евро тоже обновил исторический максимум - предыдущий рекорд был зафиксирован 9 января - 50,17 грн.

