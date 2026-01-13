Российский диктатор Владимир Путин в январе насмешил экономистов своей попыткой покомандовать экономикой РФ, дав официальное поручение правительству и Центробанку (ЦБР) восстановить рост в экономике.

Дословно: "обеспечить восстановление темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец 2026 года в диапазоне, соответствующем прогнозу Банка России (4-5%)".

В этой ситуации Путин все больше становится похожим на мудрую сову из старого анекдота, к которой пришли мыши и пожаловались, что они боятся кошек, а мудрая сова посоветовала им стать лошадьми, но не объяснила, как это сделать. В классической версии анекдота сова ссылается на то, что это не в ее полномочиях: она отвечает за стратегию, а превращение мышат в лошадей - это уже мелкий тактический вопрос.

Итак, как именно правительство и ЦБР будут восстанавливать экономический рост, да еще и при инфляции 4-5% - непонятно. Об инвестиционной активности я вообще промолчу, поскольку после серийной национализации в стиле военного коммунизма вся инвестиционная активность в РФ будет сконцентрирована вокруг государственных корпораций и бюджетных потоков. А без роста инвестиций экономика не имеет будущего.

Структурная перестройка экономики РФ - это вообще задача на 10-20 лет. Хотя вот слово "перестройка" мне здесь нравится, оно напоминает советский термин "перестройка", которая была анонсирована как раз перед развалом СССР.

Впрочем, если отойти от шуток, то, думаю, официальная задача Путина для ЦБР и правительства РФ свидетельствует о двух важных вещах.

Во-первых, сумасшедший кремлевский дед проинформирован, что экономический кризис в РФ прогрессирует, и в 2026 году выйдет из-под контроля правительства, не сможет больше скрываться Росстатом и сглаживаться пропагандой. Поэтому, по сути, официальное заявление - это первое официальное признание проблем в экономике РФ. То есть, все уже не по плану.

Во-вторых, перед финансово-экономической вертикалью поставлена задача, невыполнение которой может привести к кадровым изменениям в экономическом блоке правительства или в ЦБР. Однако без завершения войны и ослабления санкционного и торгового давления в 2026 году правительство и ЦБР задачу Путина точно не выполнят.

Поэтому очень вероятно, что Путин уже сейчас готовится назначить "виновных в экономическом кризисе". Хотя мы все понимаем, что виновным в будущей экономической катастрофе РФ является он сам.