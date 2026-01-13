В Китае 'завирусилось' приложение для проверки, умер ли пользователь

Его популярность вызвала дискуссии об одиночестве и жизни в одиночестве.

"Ты мертв?" – китайское приложение, которое сообщает экстренным службам, если пользователи не отвечают – стало вирусным, сообщает Вusiness Insider.

Приложение, которое называется "Si Le Me" (по-китайски "Ты мертв"), требует от пользователей зарегистрироваться, нажав соответствующую кнопку. Если они не делают этого в течение двух дней подряд, приложение сообщает в экстренные службы.

Разработанное для людей, которые живут в одиночестве, "Si Le Me" на этой неделе стало самым популярным платным приложением в китайском Apple App Store. Загрузка стоит 8 юаней, или $1,15. Приложение было запущено в середине 2025 года, но количество загрузок выросло только в начале января, согласно сообщениям китайских СМИ.

Видео дня

Его откровенное название зацепило китайские социальные сети, вызвав острые дискуссии об одиночестве и рисках жизни в одиночестве. Одинокая жизнь, отмечается в публикации, становится все более распространенной в Китае как среди молодых городских жителей, так и среди растущего числа пожилых людей, которые живут самостоятельно.

Китай может иметь до 200 индивидуальных домохозяйств к 2030 году, причем более 30% людей будут жить одни, согласно прогнозам, опубликованным в 2021 году Институтом исследований Beike, исследовательской компанией по недвижимости.

Правительственный опрос 2021 года показал, что почти 60% китайцев в возрасте от 60 лет и старше жили одни или только с мужем/женой, что примерно на 10% больше, чем в 2010 году.

Один из создателей приложения рассказал китайским СМИ, что идея возникла из онлайн-разговоров о безопасности и изоляции среди людей, которые живут в одиночестве. Все трое разработчиков приложения родились в середине 1990-х.

Внезапный рост популярности приложения вызвал волну обсуждений в китайских социальных сетях, где пользователи трактуют его популярность как симптом глубокого одиночества.

Пользователь под именем Цянь Вэй в своем посте на RedNote в понедельник сказал, что он "испытывает глубокое одиночество" за успехом приложения.

На протяжении большей части истории Китая сплоченность была основной единицей общества, но "эта структура полностью развалилась" в наше время, писали они.

"В больших городах каждый – изолированный, обособленный индивид. Люди живут изолированно в квартирах, не зная фамилий соседей", – написали они в своем посте.

"Это создает чрезвычайно сильный страх, который обычно называют "одинокой смертью", – добавили они.

Другие пользователи RedNote поддержали эту точку зрения, описывая популярность приложения как коллективный "крик одиночества".

Другой пользователь под именем Хуан Му Син Шен написал во вторник на RedNote, что приложение заставило их чувствовать себя "чрезвычайно неспокойно", потому что сводит само существование к функциональной задаче.

Приложение также вызвало дискуссии по поводу его сурового названия. Некоторые пользователи назвали его неблагоприятным, сравнивая с проклятием и призывая создателей переименовать его. Другие сказали, что готовы заплатить 8 юаней за спокойствие.

Однако не все реакции были печальными. Один пользователь RedNote описал приложение как форму "мемового способа снятия стресса" – легкий способ для молодежи справиться с растущим давлением.

Другой пользователь представил приложение как источник уверенности в эпоху, когда жизнь все больше выходит из-под контроля.

"Я регистрируюсь, следовательно, я есть", – написал он.

Как сообщал УНИАН, компания OpenAI, разработчик ChatGPT, объявила о запуске сервиса ChatGPT Health. Это новый раздел внутри чатбота, предназначенный исключительно для обсуждения своего здоровья.

В OpenAI отметили, что уже сейчас огромное количество людей обращаются к чат-боту за объяснением симптомов или лечением – более 230 млн еженедельно. Около 70% таких диалогов приходятся на время, когда клиники уже закрыты, а в сельских и недостаточно обеспеченных регионах пользователи еженедельно отправляют почти 600 тыс. запросов, связанных со здоровьем.

Сейчас ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов и 92% в Украине. Ближайшие конкуренты – Perplexity и Microsoft Copilot. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

Вас также могут заинтересовать новости: