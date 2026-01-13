Россия атаковала центр Одессы: есть раненые и разрушения (фото)

Повреждены жилые дома, больница, детский сад и школа.

В ночь на 13 января армия РФ атаковала центр Одессы, в результате попадания есть разрушения, пострадали 6 гражданских.

Как сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, в результате двух волн вражеских атак в центральной части города повреждены жилые дома и объекты социальной сферы: больница, детский сад и школа. Сейчас развернуты оперативные штабы, на месте работают коммунальные службы.

По его словам, есть раненые, им оказывается вся необходимая медицинская помощь

Начальник Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что пострадали 6 человек. Повреждены в том числе энергетические объекты, многоквартирные жилые дома, луна-парк, лицей, фитнес-центр и т.д.

"Среди пострадавших – шесть человек в возрасте от 35 до 68 лет. Двое с травмами средней степени тяжести госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана на месте. Все находятся под наблюдением врачей", – подчеркнул чиновник.

Для помощи жителям пострадавших домов развернуты оперативные штабы и пункты несокрушимости.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, пострадали 67-летний мужчина, две женщины 46 и 65 лет.

"Также пострадали 34-летний и 37-летний мужчины. Двух человек госпитализировали, остальным на месте оказали помощь. Открыто производство по ч. 1 ст. 438 УК - совершение военных преступлений", - уточнили УНИАН в прокуратуре.

По данным регионального штаба ГСЧС, Россия ночью атаковала Одессу ударными беспилотниками. По данным спасателей, в результате попаданий возникли пожары в неэксплуатируемой новостройке, помещении фитнес-центра, здании профессионального лицея, а также в расположенном рядом гараже с легковым автомобилем. Кроме того, повреждены фасады и остекление 6 рядом расположенных многоквартирных жилых домов и детского сада, 2 гаража и 9 автомобилей.

Психологи ГСЧС оказали помощь 14 лицам, среди которых - ребенок. Для ликвидации последствий были задействованы 15 единиц техники и более 60 спасателей.

Удары по Одессе 12 января - подробности

Как писал УНИАН, в ночь на 12 декабря армия РФ атаковала Одессу ударными дронами, в результате чего поврежден объект электроэнергетики, пострадала гражданская инфраструктура, жилая застройка. Ранены гражданские - 40-летний мужчина и 64-летняя женщина. В результате повреждения объекта инфраструктуры в части Пересыпского района города пропало электричество. Один частный дом был разрушен до основания.

