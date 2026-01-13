Всего одна ошибка мешает орхидее цвести - проверьте, не делаете ли вы её

Если орхидея выглядит здоровой, но не цветёт, причина может быть не только в освещении или температуре, но и в нехватке питательных веществ. Как пишет Southern Living, одного полива и солнечного света недостаточно для формирования бутонов - орхидеям необходимы регулярные подкормки.
Орхидеи не нуждаются в большом количестве удобрений, однако подкармливать их следует чаще, чем многие другие комнатные растения. Садоводы часто используют правило "часто, но слабо": удобрение вносят при каждом или каждом втором поливе, сильно разбавляя раствор. Такой подход имитирует природные условия и снижает риск ожога корней и накопления солей.
Когда нужно удобрять орхидеи - советы
Весной и летом, в период активного роста, подкормки особенно важны. Зимой, когда растение находится в состоянии покоя, частоту сокращают до одного раза в месяц или полностью прекращают. Также не рекомендуется удобрять орхидеи во время формирования бутонов - это может привести к их опаданию или быстрому увяданию цветов.
Частота подкормок зависит и от вида орхидеи. Эпифитные виды, например фаленопсисы, нуждаются в более регулярном питании, тогда как наземные орхидеи могут обходиться без удобрений дольше.
Как и чем поливать орхидею, чтобы цвела
Для подкормки можно использовать специальные удобрения для орхидей или универсальные сбалансированные смеси (например, 20-20-20), разведённые до четверти концентрации. Желательно выбирать удобрения без мочевины. Раз в месяц субстрат следует промывать чистой водой, чтобы удалить накопившиеся соли.
Перед внесением удобрений субстрат обязательно увлажняют. Полив должен быть обильным, с полным стеканием лишней воды. Для лучшего результата воду рекомендуется отстаивать или использовать дождевую либо дистиллированную.
Напомним, ранее УНИАН подробно рассказывал, как ухаживать за орхидеями, чтобы они цвели.