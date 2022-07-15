В больницах находится 73 раненых, 18 человек - в розыске как пропавшие без вести.

Тела двух детей и одиннадцати взрослых, которые были убиты в результате вражеского ракетного удара по Виннице, до сих пор не идентифицированы.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"23 погибло. 3 детей. Среди которых, 4-летняя "солнечная" Лиза. Тела двух детей до сих пор не идентифицированы. Как и 11 взрослых. Мама Лизы жива. Она прооперирована. Состояние тяжелое. В больницах - 73 пострадавших. 18 - в розыске пропавших без вести. Соболезнования родным и близким погибших",- сообщил он.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 8:30 в результате ракетного удара по Виннице погибло 23 человека, в т. ч. 3 ребенка; 71 человек госпитализирован; за медпомощью обратилось 117 человек. Остаются пропавшими 18 человек.

Ракетный удар по Виннице - подробности

Как сообщал УНИАН, утром 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.

По данным по состоянию на 22: 00 14 июля, в Виннице в результате ракетного удара погибли 23 человека госпитализированы 66, продолжается поиск 39 человек. За медпомощью всего на это время обратились 117 человек.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

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