Шмыгаль больше не министр обороны Украины

Но он, вероятно, останется в правительстве, получив должность первого вице-премьера-министра энергетики.

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины.

За это решение проголосовали 265 народных депутатов Украины.

Он менее полугода пробыл на этой должности – с 17 июля 2025 года.

В то же время он может остаться в правительстве Украины.

3 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил Денису Шмыгалю должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Оценка работы Дениса Шмыгаля

Как сообщал УНИАН, Зеленский 3 января сообщил в своем Telegram после встречи с Денисом Шмыгалем, что поблагодарил его за работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашей страны.

Он отметил, что именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики. Это важно, чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских нужд.

Как известно, с 4 марта 2020 года по 15 июля 2025 года Шмыгаль занимал должность премьер-министра Украины.

16 июля 2025 года президент Украины подал в парламент документы о назначении Шмыгаля министром обороны. 17 июля ВРУ утвердила Юлию Свириденко премьер-министром, а Шмыгаль стал министром обороны.

