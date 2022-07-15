Вскоре их тела должны доставить в родной дом, где и состоится прощание с ними.

В результате ракетного удара по Виннице 14 июля погибла молодая мама Виктория Рекута и ее маленький сын Максим. В момент ракетной атаки РФ Виктория и ее сын находились в клинике "Нейромед", куда они приехали на прием из одного из сел Винницкой области.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Ирина Лупещенко и показала фото этих двух жертв российских оккупантов.

"За несколько часов тела мамочки Виктории Рекуты и ее ангелочка Максимка Жария, погибших от ракетного обстрела клиники Нейромед в г. Винница, привезут в родной дом в Малая Мочулка", - написала она.

Лупещенко добавила, что о точном времени и месте прощания с погибшими будет сообщено позже.

Россия атаковала Винницу ракетами: что известно

14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

15 июля в городе объявлен траур по погибшим. Жертв - 23, среди которых 3 детей. 11 - до сих пор остаются в розыске пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что жертвой ракетной атаки РФ в Виннице стала 4-летняя девочка Лиза, ее мама в тяжелом состоянии в реанимации.

Вас также могут заинтересовать новости: