Анастасия Горбачева

Энергетики заверили, что имеют достаточный запас оборудования и материалов для ремонтов.

Ситуация на правом берегу Киева после последних ударов России ухудшилась. Об этом рассказал руководитель департамента по эксплуатации высоковольтных сетей ДТЭК Киевские электросети Александр Кожухар в эфире "Киев24".

Он сообщил, что за последние несколько дней враг неоднократно обстреливал электрические сети и энергообъекты различного назначения в Киеве и регионе. По его словам, повреждены высоковольтные линии киевских электрических сетей и трансформаторная подстанция среднего напряжения.

"В связи с этим ситуация с электроснабжением остается сложной. Ремонтные бригады работают фактически в режиме 24/7 для восстановления электроснабжения и ремонта поврежденных объектов, чтобы вернуть свет людям", - отметил энергетик.

Видео дня

При этом он указал, что до этой ночи ситуация на Левом берегу столицы была сложнее, чем на Правом.

"На Левом берегу действовали экстренные отключения и свет подавали в среднем по схеме 3 часа есть свет, а 7 нет. На правом берегу действовали стабилизационные графики по команде НЭК "Укрэнерго". После ночных обстрелов ситуация ухудшилась и на Правом берегу", - констатировал Кожухар.

В то же время он заверил, что ремонтные бригады имеют все необходимое для проведения работ.

"Мы готовились к подобным ситуациям, поэтому имеем запас оборудования и материалов. Сейчас ситуация с резервами нормальная. После обстрелов восстановление электроснабжения требует времени, а также сказываются сложные погодные условия и рост нагрузки из-за низких температур", - подытожил представитель компании ДТЭК.

Реклама

Удар России по Киеву в ночь на 13 января - главные новости

Утром 13 января по всей столице и части Киевской области были применены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Причина отказа от почасовых графиков комплексная – к последствиям ракетно-дроновой атаки врага на энергообъекты добавились сильный мороз и непогода в Киевской области.

Вас также могут заинтересовать новости: