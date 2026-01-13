Археологи нашли 'княжескую' могилу коня, похороненного рядом с двумя людьми

Из-за кислой почвы от останков остались лишь песчаные скелеты - зловещие тени тщательно обнаруженных костей и очертаний тел.

Археологи, работающие на одном из крупнейших археологических раскопок в Великобритании, обнаружили "княжеское" захоронение лошади, похороненной вместе с двумя людьми. Об этом пишет BBC.

Раскопки проводятся компанией Oxford Cotswold Archaeology (OCA) в преддверии строительства атомной электростанции Sizewell C недалеко от Лейстона, графство Саффолк.

Археолог Лен Миддлтон заявил, что захоронение выполнено в "той же элитарной традиции, что и в Саттон-Ху, Снейпе и Приттлуэлле", добавив, что оно имеет национальное значение.

Видео дня

Отмечается, что из-за кислой почвы от останков остались лишь песчаные скелеты - зловещие тени тщательно обнаруженных костей и очертаний тел.

В могиле находились полностью запряжённая лошадь, оружие и личные вещи, и Миддлтон, руководитель проекта OCA на этом месте, описал её как "княжеское захоронение". Он сказал:

"Почвенные условия привели к тому, что находка практически не сохранилась - вместо этого мы имеем поразительные силуэты на песке, которые с удивительной точностью передают очертания тел. Подобные открытия имеют национальное значение, поскольку они углубляют наше понимание власти, верований и идентичности в раннесредневековой Англии и того, как эти идеи выражались вдоль восточноанглийского побережья".

Где найшли курган

Интересно, что курган был одним из 11 англосаксонских погребальных курганов, датируемых VI-VII веками.

Это означает, что он относится к той же эпохе, что и корабельные захоронения в Саттон-Ху и Снейпе, оба в восточном Суффолке, и "Принц Приттлуэлл", найденный недалеко от Саутенд-он-Си в Эссексе.

Найджел Канн, генеральный директор Sizewell C, сказал, что находка была сделана во время подготовительных работ к строительству 6,5-километровой дороги Sizewell Link Road.

"Она предлагает захватывающий взгляд на богатое наследие Суффолка и жизнь его ранних общин и была "тщательно задокументирована и сохранена для будущих исследований", - добавил он.

Более 200 археологов работают на 70 объектах в преддверии строительства электростанции, и в 2023 году они обнаружили "необыкновенный" клад из 321 серебряной монеты XI века.

На одном из объектов археологи обнаружили ямы от столбов раннего неолита, каменные орудия и керамику, датируемые периодом от 4000 до 3500 лет до нашей эры. На другом объекте была найдена бронзовая урна для кремации, а также обнаружена чрезвычайно редкая дубовая лестница железного века.

Отмечается, что среди находок - неандертальский ручной топор возрастом 40 000 лет, изящные наконечники стрел, датируемые 4000 годом до нашей эры, римские булавки для одежды и редкий средневековый значок паломника из венецианского стекла, которых в Западной Европе было обнаружено всего несколько штук.

Еще одна необычная находка - это полная бутылка пива, найденная на месте раскопок времен Второй мировой войны. Она осталась закрытой крышкой.

Новости археологии

В пакистанском Равалпинди археологи сделали крупное историческое открытие: были найдены монеты Кушанской династии возрастом 2000 лет. Также они обнаружили фрагменты лазурита, ценного полудрагоценного камня, на кургане Бхир недалеко от Таксилы. Монеты относятся ко времени правления царя Васудевы, одного из последних великих правителей Кушанской династии, а фрагменты камней - к гораздо более раннему периоду.

Вас также могут заинтересовать новости: