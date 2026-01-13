Рада уволила Малюка с должности главы СБУ

На данный момент новая кандидатура на эту должность еще не названа.

Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.

За это решение проголосовали 235 народных депутатов Украины.

В сессионном зале парламента были разные мнения относительно представления президента Украины Владимира Зеленского о смене руководителя СБУ.

Даже Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки только со второго раза поддержал решение о рекомендации парламента проголосовать за эту отставку.

В настоящее время в парламент не внесена новая кандидатура на эту должность. На сегодняшний день временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины назначен Евгений Хмара. У депутатов нет уверенности, что его кандидатура будет предложена на должность руководителя этой спецслужбы.

Увольнение Василия Малюка

Как сообщал УНИАН, 5 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с Василием Малюком и обсудил с ним кандидатуры на должность нового главы СБУ. Глава государства отметил, что поблагодарил Малюка за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе.

В тот же день Малюк заявил, что уходит с должности главы Службы безопасности Украины, но остается в системе, чтобы реализовывать спецоперации, которые нанесут врагу максимальный ущерб.

12 января 2026 года в парламенте зарегистрировано постановление об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ (регистрационный номер 14368).

