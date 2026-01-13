Можно ли поразить корабли РФ перед пуском 'Калибров': Плетенчук дал ответ

Основную ставку противник делает на подводные лодки.

Поразить российские корабли непосредственно перед запуском "Калибров" – довольно сложная задача, ведь речь идет о считанных часах. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В частности, его попросили ответить на вопрос, возможно ли поразить российские корабли до того, как они осуществили пуск ракет морского базирования "Калибр" по Украине – ведь о выходе ракетоносителей известно заранее, сообщают даже мониторинговые каналы.

"Если речь идет непосредственно о применении, то это вопрос нескольких часов, в принципе. Поэтому, конечно, этот вопрос достаточно сложный. Но в большинстве случаев они (россияне – УНИАН) для этого как раз и использовали подводные лодки. За счет того, что они обладают скрытностью и, соответственно, определить, из какого именно района будут происходить пуски – довольно сложно", – сказал Плетенчук.

Он пояснил, что для этого нужно работать в этом районе, по крайней мере, авиацией. В то же время спикер отметил, что любой корабль когда-то возвращается в пункт базирования. Именно в такой момент в декабре 2025 года в Новороссийске была поражена российская субмарина, которая является носителем "Калибров". Таким образом, отметил Плетенчук, в каждой системе есть слабые места, которыми Силы обороны воспользуются в определенный момент.

Сейчас, по словам представителя ВМС Украины, не наблюдается выходов или применений российских боевых единиц, в том числе и подводных лодок.

"Авиация российская, к сожалению, активна как всегда. И, вероятнее всего, с территории временно оккупированного Крыма россияне в очередной раз применили баллистическую ракету", - сказал Плетенчук.

Он отметил, что вокруг Крымского моста время от времени из-за штормов разрушаются защитные сооружения, построенные оккупантами.

"Когда-нибудь мы акваторию от всей этой грязи обязательно очистим", - подчеркнул Плетенчук.

Поражение субмарины в Новороссийске - подробности

Напомним, 15 декабря стало известно, что СБУ совместно с ВМС ВСУ провели спецоперацию в порту Новороссийск (РФ), где впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали подводную лодку класса 636.3"Варшавянка". В результате взрыва российская субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя.

Эта подводная лодка является носителем крылатых ракет морского базирования "Калибр", ее стоимость, по данным СБУ, - около 400 млн долларов. Спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что это была сложная операция, потому что речь идет о защищенной базе противника.

