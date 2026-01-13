'ПриватБанк' поднял цены на валюту: свежий курс доллара и евро

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 13 января, подорожал на 18 копеек и составляет 43,48 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 15 копеек и составляет 50,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,88 гривни, а евро - по курсу 49,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник подорожал до 43,48 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также вырос и составляет 51,02 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 13 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,26 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 18 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован сегодня, 12 января, – 43,08 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты установлен на уровне 50,53 гривни за один евро, то есть гривна потеряла сразу 36 копеек. Таким образом, евро тоже обновил исторический максимум - предыдущий рекорд был зафиксирован 9 января - 50,17 грн.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,40 гривни. Курс наличных евро в обменниках составляет 50,95 грн/евро, а курс продажи - 50,72 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: