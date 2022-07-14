Одна из погибших при ударе по Виннице - 4-летняя девочка Лиза. За жизнь ее мамы Ирины сейчас борются врачи.

В результате ракетного удара российских оккупантов по Виннице погиб 21 человек, в том числе три ребенка.

Как пишет местное издание 20 минут, среди попавших под удар были Ирина и Лиза. Ирина - мама маленькой, четырехлетней Лизы, девочки с синдромом Дауна. В этот день они проходили возле площади Победы, когда шли с занятий у логопеда. Но именно в тот момент упали российские ракеты.

Лиза погибла на месте. Фотографию тела девочки возле коляски опубликовали спасатели.

Ее маму, в тяжелом состоянии увезли в реанимацию, рассказала изданию подруга женщины Лидия Войтенко.

"Ира - моя лучшая подруга, у нас обоих "солнечные" дети, и мы дружили семьями. В свое время вместе арендовали квартиру", - рассказала Лидия, которая ехала к подруге в больницу.

"Ира вроде была в сознании, когда попала в реанимацию. Лиза на месте... умерла, - отметила женщина. - У Иры была мечта переехать в Киев. До войны ей удалось встать на ноги: начала снимать сама жилье, нашла новую хорошую работу. У нее жизнь начала налаживаться. Я извиняюсь, но больше говорить не могу. Очень тяжело...", - сказала женщина.

Как сообщал УНИАН, утром 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.

По состоянию на 16:30 было известно, что погиб 21 человек (из них трое детей), а около 115 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, из них госпитализированы 52 (34 - в тяжелом состоянии). Без вести пропавшими считаются 46 человек.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

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