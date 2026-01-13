'Думала, что прибьет': победительница 'Холостяка' сделала откровенное признание

Инна Белень беременна первенцем.

Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень призналась, с какими проблемами столкнулась во время беременности из-за сделанной пластики груди.

По словам блогерши, одним из условий после операции было не беременеть целый год, и она его не выполнила. Белень рассказала, что хирург настоятельно рекомендовал ей выдержать этот период, чтобы полноценно пройти реабилитацию, а она обратилась к нему уже на 6-м месяце беременности.

"Из-за того, что у меня сейчас гормоны, у меня очень-очень потемнели шрамы после операции. Форма выглядит красиво, но тут много "звездочек"… Сколько я наберу веса, как будет реагировать грудь, когда я буду сбрасывать вес, смогу ли я кормить ребенка грудью - все это остается открытым вопросом. И почему я затягивала поход к хирургу? Ну, а что он уже сделает?... Я думала, что он меня прибьет. Он всегда следил за моими stories, и если там был какой-то намек на малыша, он всегда писал: "Инна, один год!". Я помню. Но имеем то, что имеем", - рассказала Белень.

Она добавила, что не жалеет о сделанной операции:

"Все так, как должно быть. У меня была установка "не делать грудь, пока я не рожу детей". Я это отпустила, и как результат - у меня и грудь, и ребенок под сердцем растет. А как оно дальше будет, время покажет. В крайнем случае, буду переделывать, но это уже после всех беременностей".

Напомним, о том, что Инна Белень беременна, стало известно на пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта".

