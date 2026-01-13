В Украину идет долгожданное потепление, но радоваться рано, - прогноз синоптика

Температура несколько повысится, но совсем незначительно.

В Украину идет долгожданное потепление, но оно будет слабым и кратковременным. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

"Сидим пока в морозах - немного вынырнем над морозной поверхностью в четверг, 15-16 января, попустит, вдохнем и снова в морозы", - рассказала она.

Также, по ее данным, 15 января еще добавится снега.

Видео дня

Сегодня же, по ее прогнозу, морозы в Украине еще продолжатся. В течение дня на севере будет -10...-14 градусов, на остальной территории -6...-9 градусов. Снег возможен только на западе страны.

Погода в Украине - прогноз на неделю

По данным Укргидрометцентра, в Украине на этой неделе сохранится настоящая зимняя погода без существенного потепления. По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, в течение 13-17 января в большинстве регионов ожидаются сильные морозы: ночью от -13° до -20°, днем -7°...-15°. На юге, юго-востоке и в Закарпатье температуры будут несколько выше, местами до +2°, однако об оттепели говорить еще рано. Стабильного повышения температуры не прогнозируют. Небольшой снег возможен 15-16 января в части областей, но в целом неделя пройдет без значительных осадков.

