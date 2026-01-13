Удар по терминалу 'Новой почты' под Харьковом: в компании рассказали детали о погибших

Среди погибших – двое сотрудников компании, еще трое ранены.

В результате ракетного удара по Харьковскому инновационному терминалу "Новой почты" погибли два сотрудника сортировочного центра и два водителя партнера-экспедитора. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу. Есть погибшие и раненые. Почти полностью уничтожен грузовой терминал и частично – почтовый", – говорится в сообщении.

По данным компании, в результате атаки погибли два сотрудника сортировочного центра "Новой почты", еще трое ранены. Также погибли два водителя партнера-экспедитора, один – ранен.

В пресс-службе добавили, что раненые находятся в больнице под наблюдением медиков, их жизни ничего не угрожает.

Кроме того, в "Новой почте" подчеркнули, что с клиентами, чьи посылки были уничтожены, свяжутся и компенсируют их стоимость.

По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате атаки были разрушены здания и возникло несколько очагов возгорания на общей площади около 500 кв. м. Загорелись также автомобили и оборудование.

"Это не первая атака. Уже в четвертый раз Россия фактически уничтожает это предприятие", - отметил Синегубов.

Удар по пригороду Харькова: детали

В ночь на вторник, 13 января, российские захватчики нанесли удары по пригороду Харькова. В результате атаки был разрушен терминал "Новой почты", погибли четыре человека.

По данным правоохранителей, сначала был нанесен удар двумя ракетами, после чего - четырьмя ударными беспилотными летательными аппаратами. Предварительно установлено, что во время атаки были применены ракеты типа "Искандер-М" и БПЛА типа "Герань-2".

