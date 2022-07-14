С места сообщают, что слышали от двух до четырех взрывов.

В Виннице прозвучало несколько взрывов. Судя по всему, российские оккупанты нанесли по городу ракетные удары. Граждан просят позаботиться о себе и не покидать укрытия.

Официальная информация о взрывах появилась в Telegram-канале Винницкого городского совета.

"В Виннице раздались взрывы. Не выходите из укрытий. Не распространяйте фотографии и видео", — написали представители властей.

Сначала в городском совете рассказали об одном взрыве, а затем дополнили информацию. Жители Винницы опубликовали фото столба дыма над городом без привязки к местности. Они также сообщили, что слышали сразу несколько взрывов. Информация на этот счет различается: одни говорят о двух ударах, а другие — о трех или четырех.

Глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов подтвердил удары по городу: "Есть прилет в Виннице. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется. 4 ракеты над областью сбили силы ПВО".

Напомним, это не первый обстрел мирных украинских городов 14 июля. Ранее УНИАН сообщал об авиаракетном ударе по промышленной зоне Краматорска. А Николаев подвергся бомбардировке модифицированными снарядами для С-300. Рашисты выпустили девять ракет, которые попали в отель "Николаев", два учебных заведения, троллейбусное депо. В результате обстрела один человек получил ранение, жертв, к счастью, нет.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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