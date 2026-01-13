Маск хочет отправлять людей на другие планеты

Миллиардер заявил, что его команда хочет сделать "Звездный путь" реальным, а не только на страницах фантастической литературы.

Американский миллиардер, владелец Tesla и Space X Илон Маск отличился неожиданным анонсом. Он объявил, что хочет сделать "Звездный путь" реальным, передает Clash Report.

"Мы хотим сделать "Звездный путь" реальным. Мы хотим сделать Академию Звездного Флота реальной, чтобы это не всегда была научная фантастика", - заявил Маск.

Миллиардер также пофантазировал, какой он видит реализацию этого проекта: "Большие космические корабли с людьми, летящие на другие планеты... и в конце концов за пределы нашей звездной системы".

Как сообщал УНИАН, ранее акционеры Tesla утвердили пакет компенсаций для Илона Маска, который может сделать его первым человеком в истории с состоянием более 1 триллиона долларов. Решение принято во время ежегодного собрания компании – более 75% голосов поддержали выплаты, не учитывая 15% акций, которые уже принадлежат самому Маску.

Перед этим Маск намекнул на то, что компания разрабатывает летающий автомобиль. По его словам, новинку могут представить уже до конца года.

