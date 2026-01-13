РФ атаковала в Одессе здание, где размещается миссия ООН, – военный эксперт

Эксперт утверждает, что атака была целенаправленной.

В результате российской атаки на Одессу сегодня ночью повреждено здание, в котором находится офис гуманитарной миссии ООН. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Целью налета была энергетика и портовая инфраструктура города. Но не только. Этой ночью враг впервые пытался атаковать здание, где размещается гуманитарная миссия ООН. Причем атака была явно целенаправленной, поскольку по одной траектории к зданию последовательно летели два дрона-камикадзе "Shahed-136", – сообщил аналитик.

Он подчеркнул, что миссия ООН в Одессе занимается исключительно гуманитарными вопросами и, почему их офис стал целью для российского удара, – непонятно.

Видео дня

Коваленко не исключает, что здание было выбрано как "какой-то центр принятия решений".

В результате атаки в здании повреждено, в частности, остекление фасада. Но сам факт, по словам обозревателя, вызывает ряд вопросов, а именно: соберутся ли в Совете безопасности ООН на внеочередное заседание по поводу целенаправленных атак России на их представителей в Одессе.

Атака на Одессу в ночь на 13 января

Ночью 13 января оккупационная армия РФ атаковала центр Одессы – в результате двух волн вражеских атак повреждены энергетические объекты, жилые дома, объекты социальной сферы – больница, детский сад, школа и т.д. Пострадали шесть гражданских лиц в возрасте от 35 до 68 лет. Двое с травмами средней степени тяжести госпитализированы. Для помощи жителям пострадавших домов развернуты оперативные штабы и пункты несокрушимости.

