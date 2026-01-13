Новый удар России по Украине: в Воздушных силах раскрыли детали

Враг запустил 18 баллистических ракет "Искандер-М" и зенитных ракет С-300.

Силы обороны Украины смогли сбить или подавить 247 российских воздушных средств нападения из 293 запущенных этой ночью и утром. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным украинских защитников, в ночь на 13 января (с 18:00 12 января) противник атаковал 18-ю баллистическими Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской, Брянской, Воронежской областей РФ, временно оккупированного Крыма, 7 ракетами Искандер-К из Курской и Белгородской областей.

Также враг запустил 293 ударных дронов типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов из направлений: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Кача (АР Крым). Около 200 из этих дронов - это "Шахеды".

Видео дня

"Удары "баллистикой" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

При этом воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В частности, по предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 247 целей: 2 баллистические ракеты Искандер-М, 5 крылатых ракет Искандер-К и 240 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети Facebook, основной целью удара российских захватчиков стала украинская энергетика: генерация и подстанции.

"К сожалению, много разрушений есть жилой и гражданской инфраструктуры. Под ударами были Днепровщина, Житомирщина, Запорожье, Киевщина, Одесщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина", - отметил Зеленский.

Как подчеркнул президент, оккупанты без всякого военного смысла ударили ракетами по почтовому терминалу в Коротиче на Харьковщине и убили 4 человека. Глава государства выразил соболезнования родным и близким. В сообщении говорится:

"Непростая ситуация в Киевской области: несколько сотен тысяч семей сейчас без электроснабжения. Все экстренные службы на местах. Развернуты Пункты Несокрушимости. Как всегда, там, где Россия пытается разрушить, украинцы поддерживают друг друга, и именно внутренняя устойчивость сейчас больше всего нужна".

В этой связи президент заявил, что каждый такой удар против жизни - это напоминание, что нельзя прекращать поддержку Украины.

"Ракеты к системам ПВО нужны каждый день, и особенно во время зимы. Мир может ответить на этот террор России новыми пакетами помощи Украине. Мы рассчитываем на ускорение поставок того, о чем уже договорено с Америкой и Европой. Россия должна понимать, что холод войну выиграть не поможет", - подчеркнул Зеленский.

Удар РФ по Украине 13 января

Как сообщал УНИАН, российские захватчики ночью нанесли удар по пригороду Харькова двумя ракетами "Искандер-М" и четырьмя ударными беспилотными летательными аппаратами "Герань-2". В результате атаки погибли четыре человека и был разрушен терминал "Новой почты".

Также оккупанты атаковали центр Одессы. В результате двух волн вражеских атак в центральной части города повреждены жилые дома и объекты социальной сферы: больница, детский сад и школа.

Вас также могут заинтересовать новости: