В 2025 году оккупанты хотели выйти к Одессе, чтобы отрезать Украину от моря, - Сырский

Силы обороны Украины сорвали планы врага и не допустили критических прорывов.

Планы российских захватчиков в 2025 году оккупировать правобережье Херсонщины и выйти к Одессе были сорваны. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Как написал Сырский в социальной сети Facebook, прошлый год стал для Украины большим испытанием: "Российский агрессор стремился завершить войну против Украины разгромом, навязав нам свои условия с позиции силы. Пытался захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей, правобережье Херсонщины, имел намерения выйти к Одессе, чтобы вообще отрезать нам выход к морю".

В то же время, как отметил генерал, Силы обороны Украины не допустили критических прорывов противника, сорвали его планы, многократно заставляли откладывать сроки спланированных операций.

"Выстояли. Потому что наши воины работали на пределе, с полной самоотдачей, нанося оккупантам максимальные потери и сократив в течение года вражескую армию более чем на 418 тысяч человек убитыми и ранеными", - подчеркнул Сырский.

При этом, благодаря результативной боевой работе Сил обороны Украины, российские захватчики уже длительное время не имеют возможности нарастить собственную группировку, ведь украинские защитники ежемесячно уничтожают уже больше российских военных, чем страна-агрессор призывает.

"В то же время, в течение 2025 года нам удалось уменьшить число собственных потерь личного состава на 13 процентов", - подчеркнул Сырский.

По его словам, этот год доказал, что Силы обороны способны системно истощать врага и ощутимо уменьшать его потенциал.

"Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий", - отметил Сырский.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря Сырский сообщил, что численность захватнических войск России, привлеченных к войне против Украины, составляет 710-711 тысяч человек. Впрочем, россиянам не удается значительно увеличить численность армии из-за постоянных потерь.

Сейчас у российских оккупационных войск определен новый конечный срок по захвату Покровска, Мирнограда и Гуляйполя. Они стремятся это осуществить до февраля.

