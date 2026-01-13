О восстановлении речь не идет: нардеп оценил ситуацию в энергосистеме Украины сейчас

Российские оккупанты последовательно выбивают из электро-, водо- и теплоснабжения города-миллионники.

На восстановление энергетической инфраструктуры Украине потребуется минимум год-полтора. Такими оценками поделился председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, народный депутат Сергей Нагорняк в интервью "Телеграфу".

"Пока о восстановлении речь не идет, до восстановления нам очень далеко. Я слышал какие-то заявления о том, что при отсутствии обстрелов нам нужно шесть месяцев на восстановление. По моим оценкам, нам нужно как минимум в два, а то и в три раза больше времени для того, чтобы восстановить нашу инфраструктуру", – говорит Нагорняк.

Массированными ударами по Украине россияне сейчас пытаются оставить без электроснабжения, без тепла и без воды города-миллионники, отмечает нардеп.

Видео дня

"Но им это не удается сделать, несмотря на огромное количество атак, которые они осуществляют по нашей энергосистеме. Честно говоря, удивляюсь, как нам удается сегодня выстоять и держаться на плаву, грубо говоря", – говорит парламентарий.

Нагорняк напоминает, что это в условиях, когда Каневская, Днепровская и Среднеднепровская ГЭС, а также Трипольская ТЭС и другие ТЭС и подстанции "Укрэнерго" несколько дней назад подверглись массированным дронным атакам. Действия врага четко указывают на попытки фрагментировать энергосистему Украины.

"Среди целей россиян – разделить Украину на так называемые "полуострова". Чтобы у нас не было целостной энергосистемы. Потому что в таком случае нам будет сложнее передать электрическую энергию от атомных электростанций в определенные регионы. "Полуостров" – это определенный регион, который питается исключительно от своей генерации. Он не может ни передать, ни взять ее где-то снаружи", – объясняет нардеп.

Последние атаки врага по энергосистеме Украины

В ночь на 13 января российские оккупанты нанесли очередной удар по энергетическим объектам Украины. Из-за атаки жители столицы и еще семи областей временно остались без электроэнергии.

При этом постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник сообщил, что оккупанты сознательно дождались сильных морозов, когда температура в Украине опустилась до минус 15°С, чтобы нанести удар по энергетике Украины и оставить без тепла миллионы людей.

Вас также могут заинтересовать новости: