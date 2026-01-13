Синоптики сообщили, потеплеет ли в Киеве в ближайшие дни (график)

Существенных осадков в столице не ожидается, только днем 15 января и ночью 16 января пройдет небольшой снег.

В ближайшие дни погода в Киеве останется зимней: с морозами и почти без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"13-17 января в Киевской области и в г. Киеве сохранится настоящая зимняя погода, которая сформировала живописные пейзажи, но, к сожалению, создала много проблем", - говорят синоптики.

Погоду в столице будет формировать область высокого давления и в целом холодная воздушная масса. Температура будет сильно зависеть от облачности и прояснений, поэтому она будет колебаться.

Будут преобладать морозные ночи, особенно по области, где термометры покажут -15°...-20°. Днем по Киевской области будет от -7°...-12° до -10°...-15°. В столице ночью ожидается -14°...-17°, а днем около 10° мороза.

"Осадков не ожидаем, только днем 15 января и ночью 16 января рассчитываем на небольшой снег", - говорят в Гидрометцентре.

Слабый до умеренного ветер будет менять свое направление с западного на юго-восточное.

Потеплеет ли в Украине - прогноз

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии Погода УНИАН сообщила, что пока ни потепления, ни новых снегопадов в Украине не ожидается.

По ее данным, в течение 13-15 января в большинстве областей сохранится настоящая зимняя погода с холодными ночами и умеренным морозом в дневные часы.

16-17 января также будет очень холодно, только на западе и юге ночью и днем -1°...-7°, а в Закарпатье - около нуля градусов. Это, по словам Птухи, даже нельзя еще назвать оттепелью.

