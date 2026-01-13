Валентин Стрыкало неожиданно вышел на связь и показал фото 10-летней давности

Артист отметил, что сейчас прошлые времена кажутся ему прекрасными.

Украинский певец Юрий Каплан, более известный как Валентин Стрыкало, неожиданно поделился архивным снимком 2016 года.

Как известно, популярная когда-то группа распалась еще весной 2019 года. Поклонники продолжают призывать Юрия вернуться на сцену, однако он публикует в своих социальных сетях преимущественно посты о сборах для украинской армии, а детали личной жизни не разглашает.

Сегодня в Instagram Stories Каплана появилась его давняя фотография, которую он ностальгически подписал такими словами:

"2016. Замечательные времена, которые казались ужасными временами".

"Валентин Стрыкало" - украинская инди-поп/инди-рок группа, созданная в 2010 году в Киеве вокруг музыканта и автора песен Юрия Каплана. Проект начинался как ироничный сольный образ, а впоследствии перерос в полноценную музыкальную группу.

Коллектив приобрел популярность благодаря сочетанию легкой мелодики, искренних и в то же время саркастических текстов о любви, одиночестве и молодежных переживаниях, а также узнаваемой подаче с элементами самоиронии.

Среди самых известных песен группы - "Кайен", "Сережа", "Наше лето", "Так гріє", "Все решено", "Дешевые драмы". Третий и последний альбом группы под названием "Развлечение" вышел в октябре 2016 года. До того, как группа распалась, артисты гастролировали в том числе и в России.

