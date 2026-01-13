Украина впервые официально назвала разработчика ракеты 'Паляница'

Разработчиком дальнобойной ракеты официально подтвердили КБ "Луч", известное созданием "Нептуна" и других ключевых образцов украинского вооружения.

Украинскую крылатую ракету "Паляница" создало Государственное киевское конструкторское бюро "Луч". Об этом стало известно из официального сообщения министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги после встречи с норвежским коллегой и представителями украинского оборонного производства.

В своем сообщении министр отметил, что получил модель ракеты "Паляница" от директора КБ "Луч" Олега Коростылева, прямо указав на участие предприятия в создании этого дальнобойного средства поражения. Таким образом, впервые на государственном уровне подтверждено, что разработчиком ракеты является именно ГККБ "Луч".

Что известно о "Палянице"

Крылатая ракета "Паляница" была впервые публично упомянута 24 августа 2024 года, однако долгое время ее характеристики и происхождение оставались засекреченными. Подробные технические параметры были раскрыты только в 2025 году во время международной выставки вооружений MSPO в Польше.

Согласно официальным данным, "Паляница" имеет длину 3,5 метра, размах крыла 1,7 метра и взлетную массу 320 кг. Вес боевой части составляет 100 кг, а заявленная дальность полета – до 650 км. Ракета оснащена инерциальной и спутниковой системами навигации.

Украинская ракета-дрон "Паляница" является миниатюрной ракетой с общим взлетным весом в 320 килограммов, отметил ранее главный редактор Defense Express Олег Катков. Что касается тактико-технических характеристик, то, по словам Каткова, это именно миниатюрная крылатая ракета с общим взлетным весом в 320 килограммов.

