Украина впервые официально назвала разработчика ракеты 'Паляница'

Украинскую крылатую ракету "Паляница" создало Государственное киевское конструкторское бюро "Луч". Об этом стало известно из официального сообщения министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги после встречи с норвежским коллегой и представителями украинского оборонного производства.

В своем сообщении министр отметил, что получил модель ракеты "Паляница" от директора КБ "Луч" Олега Коростылева, прямо указав на участие предприятия в создании этого дальнобойного средства поражения. Таким образом, впервые на государственном уровне подтверждено, что разработчиком ракеты является именно ГККБ "Луч".

Что известно о "Палянице"

Крылатая ракета "Паляница" была впервые публично упомянута 24 августа 2024 года, однако долгое время ее характеристики и происхождение оставались засекреченными. Подробные технические параметры были раскрыты только в 2025 году во время международной выставки вооружений MSPO в Польше.

Видео дня

Согласно официальным данным, "Паляница" имеет длину 3,5 метра, размах крыла 1,7 метра и взлетную массу 320 кг. Вес боевой части составляет 100 кг, а заявленная дальность полета – до 650 км. Ракета оснащена инерциальной и спутниковой системами навигации.

Украинская ракета-дрон "Паляница" является миниатюрной ракетой с общим взлетным весом в 320 килограммов, отметил ранее главный редактор Defense Express Олег Катков. Что касается тактико-технических характеристик, то, по словам Каткова, это именно миниатюрная крылатая ракета с общим взлетным весом в 320 килограммов.

Вас также могут заинтересовать новости: